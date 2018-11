Apple Jual iPhone 8 dan 8 Plus Refurbished

Jakarta: Apple mulai memasarkan versi refurbished dari dua ponsel yang dirilisnya pada tahun 2017 lalu, iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. Konsumen telah dapat menemukan penawaran untuk kedua ponsel tersebut pada toko online resmi Apple.



Versi pembaruan iPhone 8 dengan ruang penyimpanan berkapasitas 64GB dipasarkan seharga USD499 (Rp7,4 juta), USD100 (Rp1,4 juta) lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga reguler.

Versi pembaruan iPhone 8 Plus dengan ruang penyimpanan 64GB ditawarkan seharga USD599 (Rp8,9 juta), juga USD100 lebih terjangkau. Seluruh unit yang ditawarkan tanpa program bundling dan disebut kompatibel dengan jaringan yang ditawarkan oleh empat operator seluler di Amerika Serikat.Unit versi pembaruan ini dipasarkan langsung oleh Apple, artinya unit tersebut telah diuji, disertifikasi, berbekal baterai baru dan casis luar baru, dan garansi selama satu tahun.Garansi tersebut dilaporkan GSM Arena dapat diperpanjang dengan menggunakan AppleCare+. Pasa saat ini, kedua iPhone versi pembaruan tersebut menjadi alternatif untuk iPhone yang saat ini ditawarkan dengan harga cukup tinggi, termasuk iPhone XR, diklaim sebagai iPhone berharga paling terjangkau.Sebelumnya, Apple Maps menerima update berbekal pemetaan dalam ruangan lebih detil untuk lebih dari 20 pusat perbelanjaan dan bandar udara di seluruh Amerika Serikat, Denmark, Singapura, Hong Kong dan Kanada.Dengan fungsi baru ini, pengguna dapat melakukan zoom in dan mengeksplorasi lokasi yang didukung Maps.Dalam laporan keuangan terbarunya, Chief Financial Officer Apple Luca Maestri mengumumkan bahwa mereka akan berhenti mengumumkan jumlah penjualan iPhone, iPad, dan Mac. Ini berarti, analis dan masyarakat tidak lagi bisa memperkirakan kondisi perusahaan berdasarkan angka penjualan.Menurut Apple, angka penjualan memang tidak lagi bisa dijadikan indikasi tentang kondisi keuangan perusahaan, mengingat perusahaan menjual produknya dengan harga sangat beragam. Shazam dan Instagram baru saja mengumumkan kerja sama baru yang memungkinkan pengguna untuk berbagi Shazam di fitur Stories.(MMI)