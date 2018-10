Mate 20X, Smartphone Gaming Pertama Huawei?

Jakarta: Bukan hanya sub-brand Huawei yang merilis smartphone gaming dengan Honor Play. Huawei kini juga bersiap memperkenalkan smartphone gaming pada 16 Oktober di London Inggris saat meluncurkan Huawei Mate 20.



Kabar terbaru terungkap, Huawei tidak akan hanya memperkenalkan smartphone segmen premium Huawei Mate 20 dan Huawei Mate 20 Pro, Huawei juga akan memperkenalkan Huawei Mate 20X sebagai smartphone gaming pertamanya.

In the heat of battle, stay cool with #HUAWEIMate20X. 16.10.18 #HigherIntelligence #UltimatePerformance pic.twitter.com/bZeRKhnOC3