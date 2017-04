Jokowi, Pemimpin Dunia Ke-5 dengan Pengikut Instagram Terbanyak

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memiliki pengikut sebanyak 3,7 juta di Instagram per 18 April 2017.



Jumlah pengikut pria yang akrab disapa Jokowi ini mengalami kenaikan sebesar 673 persen selama 12 bulan terakhir. Hal ini membuatnya duduk di posisi ke-5 dalam daftar Pemimpin Dunia dengan Pengikut Terbanyak di Instagram.

Sementara dalam daftar Pemimpin Dunia Paling Interaktif, Jokowi menduduki posisi ke-4 dengan total interaksi sebanyak lebih dari 17,2 juta. Dengan 59 ribu interaksi per unggahan, Jokowi ada di posisi ke-7 sebagai Pemimpin Dunia Paling Efektif di Instagram. Data ini didasarkan oleh studi berjudul "World Leaders on Instagram" yang dilakukan oleh firma global bidang kehumasan dan komunikasi strategis, Burson-Marsteller.Dalam studi tersebut, Burson-Marsteller menganalisa aktivitas dari 325 akun kepala negara, kepala pemerintahan dan perdana menteri selama 12 bulan terakhir. Dari studi ini, diketahui bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi telah memiliki 6,8 juta pengikut di Instagram, mengalahkan posisi mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama sebagai pemimpin dunia dengan pengikut paling banyak di Instagram.Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memiliki 6,3 juta pengikut. Di posisi ketiga, terdapat Paus Fransiskus yang memiliki 3,7 juta pengikut.Salah satu alasan mengapa ratusan pemimpin dunia menggunakan Instagram adalah karena mereka bisa menyampaikan pesan mereka dengan cara yang menarik. Selain foto, mereka juga banyak mengunggah video ke akun Instagram mereka.Studi ini menemukan, ada satu video dalam setiap 10 post yang para pemimpin dunia unggah. Satu tren baru yang mulai muncul adalah swafoto alias selfie mulai menggantikan gambar tradisional prosesi jabat tangan.“Para pemimpin di seluruh dunia sedang menciptakan komunikasi online yang mampu menyampaikan konteks politis dan sosial, serta membagikan citarasa kreativitas dan kepribadian. Pemimpin di lini bisnis dan sektor lainnya dapat belajar dari cara pemerintah memanfaatkan Instagram,” kata Don Baer, Worldwide Chair dan CEO Burson-Marsteller.Jokowi merupakan salah satu pemimpin dunia yang sesekali mengambil foto selfie. Beberapa pemimpin dunia lain yang melakukan hal yang sama adalah Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull , Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev.(MMI)