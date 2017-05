Gelar Expo 2017, Taiwan Ingin Perkuat Kerja Sama Teknologi dengan Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) hari ini secara resmi mengumumkan penyelenggaraan Taiwan Expo 2017.



Gelaran pameran produk dari Taiwan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 12-14 Mei 2017 mendatang di Jakarta Convention Center. Pameran Taiwan Expo 2017 kali ini akan mengusung tema "Where Technology Meets Modern Lifestyle" sehingga akan fokus ke produk teknologi serta gaya hidup.

"Taiwan Expo 2017 kali ini diselaraskan dengan misi perdagangan Taiwan kali ini yang fokus ke wilayah Asia Tenggara. Kami ingin mempererat hubungan antara Taiwan dengan Indonesia," ujar Executive Director TAITRA, Chiu Hui-Li.Taiwan Expo 2017 di Indonesia disponsori oleh Burau of Foreign Trade. Gelaran pameran ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan, pertukaran talenta, berbagi sumber daya, serta mempererat hubungan bilateral jangka panjang antara Taiwan dengan Indonesia. Selain itu, Taiwan Expo 2017 merupakan ajang untuk memperkenalkan Taiwan ke masyarakat Indonesia."Sebenarnya sangat sulit untuk memperkenalkan apa itu Taiwan ke masyarakat Indonesia. Padahal, sebagian besar komputer, ponsel, dan berbagai peralatan elektronik lainnya merupakan produk Taiwan. Melalui Taiwan Expo 2017 kali ini, kami ingin memperkenalkan apa itu Taiwan ke masyarakat Indonesia," ujar Jack Chen-Huan Hsiao, Director of Taipei Economic and Trade Office di Indonesia.Di Taiwan Expo 2017, ada 7 paviliun yang bisa dikunjungi di Taiwan Expo 2017 kali ini, di antaranya adalah Taiwan Excellence, Green Product, Taiwan Healthcare, Taiwan Tourism, Design Power, Taiwan Agriculture, serta Education and Career. Masing-masing paviliun akan menampilkan beragam produk unggulan yang bisa disaksikan bahkan dijajal oleh pengunjung.Beberapa produk unggulan yang akan ditampilkan di Taiwan Expo 2017 kali ini di antaranya adalah notebook dengan layar lengkung pertama di dunia, skuter listrik portabel, teknologi daur ulang residu plastik dan kopi, serta daur ulang botol dan kaca. Selain itu ada pula produk agrikultur, produk medis, hingga program pariwisata khusus muslim ke Taiwan. Pihak TAITRA mengatakan ada lebih dari 140 perusahaan yang ikut serta dalam Taiwan Expo 2017 kali ini.Dalam sambutannya, Chiu Hui-Li juga mengatakan hubungan Taiwan dengan Indonesia sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan ekonomi Taiwan sangat bergantung pada hubungan bilateralnya, sebab Taiwan tidak memiliki wilayah dan populasi sebesar negara lain. Dengan adanya Taiwan Expo 2017, Chiu Hui-Li berharap hubungan Indonesia dengan Taiwan semakin erat.(MMI)