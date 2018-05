Donald Trump tak Boleh Blokir Oposisi di Twitter

Jakarta: Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak bisa memblokir pengguna Twitter yang mengkritik kebijakannya di media sosial tersebut, putus hakim federal pada hari Rabu.



Tujuh pengguna Twitter menuntut Trump pada bulan Juli tahun lalu setelah sang presiden memblokir mereka karena mengkritik dan menghinanya di media sosial.

Grup itu menganggap pemblokiran mereka di Twitter adalah pelanggaran atas Amandemen Pertama, yang membahas tentang kebebasan berbicara, kebebasan pers dan hak rakyat untuk menyampaikan petisi pada pemerintah.Hakim Pengadilan Distrik AS, Naomi Reice Buchwald setuju dengan ketujuh pengguna Twitter tersebut.Dia memutuskan bahwa pihak pemerintah tidak boleh memblokir warga dari akun Twitter mereka berdasarkan pandangan politik sang pengguna yang diblokir, meskipun orang itu adalah presiden AS, lapor CNET."Kami memutuskan sebagian akun @realDonaldTrump -- bagian yang berupa ruang interaktif yang memungkinkan pengguna Twitter untuk berinteraksi langsung dengan kicauan presiden AS -- masuk ke dalam kategori 'forum umum' yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dan ruang itu didesain sebagai forum umum, dan memblokir penuntut berdasarkan pandangan politik mereka dianggap sebagai diskriminasi terhadap pandangan seseorang, yang melanggar Amandemen Pertama," tulis Buchwald dalam keputusan pengadilan.Departemen Kehakiman AS, yang menjadi representasi dari Trump dalam kasus ini, mengatakan bahwa mereka kecewa dengan keputusan pengadilan dan sedang mempertimbangkan opsi yang bisa mereka ambil."Kami dengan hormat menyatakan tidak setuju dengan keputusan pengadilan dan mempertimbangkan langkah berikutnya yang bisa kami ambil," kata juru bicara Departemen Kehakiman, Kerry Kupec dalam pernyataan resmi.(MMI)