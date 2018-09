Google Voice Hadirkan Opsi Telepon via Wi-Fi

Jakarta: Belum resmi, Google dikabarkan mulai menggulirkan Wi-Fi Calling pada Google Voice Android. Hingga saat ini, Google Voice akan mengarahkan panggilan melalui nomor ponsel. Berkat fitur baru ini, pengguna akan dapat menerima dan melakukan telepon via Wi-Fi.



Fitur Wi-Fi Calling pada Google Voice telah diuji sejak awal tahun 2018. Sejumlah pengguna yang tidak terdaftar pada program beta telah mulai menemukan opsi tersebut pada menu baru di aplikasi Google Voice di perangkat mereka.

Menu baru ini memungkinkan pengguna mengatur panggilan Voice via koneksi data internet atau jaringan seluler konvensional. Pengguna harus memulai panggilan telepon via Google Voice, bukan melalui aplikasi Dialer bawaan ponsel.Google belum mengonfirmasi pengguliran fitur Wi-Fi Calling pada Google Voice, dan belum tersedia informasi terkait dengan ketersediaan update pada Google Play Store. Jika sejumlah pengguna mengaku telah memiliki fitur ini, Google diperkirakan telah menggulirkannya ke pengguna Google Voice.Wi-Fi Calling Google Voice disebut kini tengah digulirkan ke lebih banyak pengguna. Menu baru di aplikasi Google Voice memungkinkan pengguna untuk menentukan panggilan telepon dilakukan via koneksi data internet atau sistem telepon seluler.Sebelumnya, sebagai bagian dari kerja sama dengan Central Water Commission of India, Google kini akan memeringatkan pengguna di India ketika banjir akan terjadi. Saat ini, fitur tersebut hanya tersedia di kawasan Patna. Google mengeluarkan notifikasi pertamanya pada awal bulan ini.(MMI)