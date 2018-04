Snapchat Ketahuan Siapkan Spectacle Generasi Dua

Jakarta: Kita masih ingat dengan salah satu perangkat inovatif yang dibuat Snapchat tapi kurang populer yakni Spectacles.



Sebagai penyegar ingatan Anda, Spectacle adalah kacamata yang disisi terpasang sebuah kamera berukuran kecil yang mampu mereka video atau mengambil foto dan langsung terhubung ke akun Snapchat di ponsel Anda.

Perangkat yang tergolong sebagai wearable device dengan kamera ini dirilis pada bulan November tahun 2016. Sayangnya, produk tersebut tidak cukup laku dan tahun lalu menumpuk tak terjual, membuat induk Snap Inc. rugi Rp451 miliar. Di bulan Maret lalu beredar kabar bahwa Snap Inc. menyiapkan dua Spectacle baru dan kini beredar label yang berasal dari Komisi Federal Komuniasi (FCC) Amerika Serikat, sertifikasi untuk perangkat Spectacle generasi terbaru.Label itu menyebutkan bahwa produk untuk iPhone ini berisi Spectacle dan kelengkapan charger dan dibuat Snap Inc., bernama Model 002.Sebelumnya beredar kabar bahwa Spectacle generasi kedua akan diluncurkan pada September mendatang, akan berbekal kemampuan tahan air, tersedia dalam lebih banyak pilihan warna, dan perbaikan performa dan perbaikan untuk bug.Selain itu, versi terbaru kali ini akan hadir dengan dua kamera yang mendukung teknolgi 3D dan AR (Augmented Reality). Pada versi pertamanya, kacamata ini mampu merekam video berdurasi 10 detik, dan maksimal 30 detik.Belum diketahui berapa harga pastinya untuk Spectacle terbaru ini. Kabar terakhir menyebutkan harganya mencapai USD300 (Rp4,1 juta). Lebih mahal dari versi pertamanya yang dijual dengan harga USD129,99 (Rp1,7 juta).(MMI)