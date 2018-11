Mulai Proyek Mobil Listrik, Hyundai Suntik Rp3,6 Triliun ke Grab

Jakarta: Hyundai Motor Group dan Grab Holdings mengumumkan kerja sama strategis.



Hyundai dan Kia Motors akan menambah investasi sebesar USD250 juta atau sekitar Rp3,6 Triliunke Grab, dan membentuk kemitraan program kendaraan listrik di Asia Tenggara.

Melalui kemitraan kendaraan listrik tersebut, Grab dan afiliasi Hyundai Motor Group akan mempertemukan para pemangku kepentingan dari industri kendaraan listrik untuk berkolaborasi dalam meningkatkan adopsi dan kesadaran mengenai kendaraan listrik di Asia Tenggara."Asia Tenggara merupakan pasar yang berkembang sangat pesat untuk mobil listrik."ungkap Dr. Youngcho Chi, Chief Innovation Officer Hyundai Motor Group and Head of Strategy & Technology Division.Sebagai permulaan, Grab, Hyundai dan Kia akan meluncurkan serangkaian proyek percontohan kendaraan listrik di Asia Tenggara yang dimulai dengan Singapura pada tahun 2019.Proyek percontohan akan fokus pada penggunaan kendaraan listrik untuk memaksimalkan efisiensi biaya bagi mitra pengemudi Grab.Kemitraan terkait kendaraan listrik ini juga akan bekerja dengan para pemangku kepentingan regional, termasuk pemerintah dan pemain industri infrastruktur untuk meningkatkan infrastruktur kendaraan listrik di wilayah tersebut, seperti membangun jaringan pusat-pusat pengisian cepat.Kemitraan kendaraan listrik juga akan menjajaki pengembangan paket perawatan yang telah disesuaikan untuk mitra pengemudi kendaraan listrik Grab, dan melakukan penelitian tentang bagaimana kendaraan listrik dapat diterapkan dengan cara paling efisien di Asia Tenggara, di bawah kondisi iklim yang panas dan lembab.“Kami memiliki visi yang sama tentang elektrifikasi mobilitas sebagai salah satu fondasi kunci membangun platform transportasi yang ramah lingkungan dengan biaya terendah.” kata Ming Maa, President of Grab.Ketiga perusahaan juga akan menjajaki cara-cara penyesuaian kendaraan listrik dan mengoptimalkannya untuk platform layanan mobilitas.Dua Investasi tambahan ini didasarkan pada kemitraan strategis Grab dengan Hyundai dan berhasil menghimpun dana Grab mencapai USD2,7 miliar.Investor dalam putaran pendanaan Grab saat ini termasuk Bookings Holdings, Microsoft, Toyota, dan lembaga keuangan terkemuka di dunia seperti OppenheimerFunds, Goldman Sachs Investment Partners, dan Citi Ventures.Pada bulan Agustus, Grab mengumumkan kemitraan dengan penyedia energi utilitas Singapura, KSP Group. Kendaraan listrik Grab dapat menggunakan jaringan pengisian kendaraan listrik publik milik SP Grup.(MMI)