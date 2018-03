Skor Kamera Galaxy S9 Plus Salip Google Pixel 2 dan iPhone X

Jakarta: Informasi terbaru datang dari smartphone teranyar Samsung yang diperkenalkan di ajang MWC 2018 Barcelona, Spanyol. Samsung Galaxy S9 dikabarkan meraih skor tertinggi untuk kualitas kamera untuk fotografi dalam situs pengujian kamera DxOMark.



Bagi Anda yang belum megetahui DxOMark, situs ini menjadi patokan pengujian kamera smartphone yang cukup mendalam, meskipun ini bukan satu-satunya pengujian.

Dikutip dari The Next Web, skor rata-rata Samsung Galaxy Plus S9 mencapai 99, skor tersebut mengalahkan skor pengujian DxOMark pada Google Pixel 2 yang mendapatkan skor 98 dan skor 97 untuk Apple iPhone X.Namun, sebetulnya skor yang didapatkan Samsung Galaxy S9 Plus diperoleh dari kemampuan fotografinya yang mencapai skor 104, sedangkan kemampuan videografi hanya 91, masih kalah dari Google Pixel 2 dengan skor 96.Lewat beberapa kategori penilaian DxOMark, kamera Samsung Galasy S9 Plus lebih unggul dari kamera Google Pixel 2 dalam beberapa poin, untuk fotografi misalnya kamera smartphone tersebut lebih unggul di aspek peredam noise, kemampuan zoom, dan efek bokeh.Skor kualitas noise, Samsung Galaxy S9 berhasil mendapatkan nilai 79 dibandingkan Google Pixel 2 dengan skor 59. Artinya lensa kamera Samsung dengan bukaan lensa f/1.5 serta algoritma yang dibuat mampu meredam noise pada foto. Kamera smartphone ini mampu diandalkan dalam kondisi low light.Sayangnya, pengujian pada perangkat yang lebih kecil, Samsung Galaxy S9 belum dilakukan sehingga DxOMark belum bisa memberikan perbandingan antara kedua varian smartphone terbaru Samsung.(MMI)