ASUS Punya Ponsel Baterai Besar Baru, Max Plus M1

Jakarta: ASUS meluncurkan smartphone baru dengan daya besar, ZenFone Max Plus M1. Selain baterai berdaya 4.130 mAh, ASUS juga membanggakan smartphone ini sebagai smartphone dengan layar rasio 18:9 pertama yang ASUS bawa ke Indonesia.



ASUS South East Asia Regional Director, Benjamin Yeh mengatakan, alasan ASUS menciptakan lini Max Plus adalah karena memang ada cukup banyak orang yang tertarik dengan lini Max dari ASUS. "Masuk akal untuk membuat sub-merek ketika kami menargetkan segmen yang berbeda untuk lini Max," katanya saat ditemui di Ayana Midplaza, Kamis (1/3/2018).

Perkataan pria yang akrab dengan panggilan dengan Benjamin ini diperkuat oleh Marketing Manager ASUS Indonesia, Galip Fu. Galip mengatakan, seri Max merupakan seri yang paling banyak penggemarnya di Indonesia.Terkait target untuk lini Max Plus, ASUS menyebutkan ponsel ini ditujukan untuk orang-orang yang sering berpergian dan memerlukan ponsel yang baterainya awet."Ini adalah smartphone dengan layar full-screen pertama yang kami luncurkan di Indonesia," kata Galip. "Karena itu, kami memindahkan sensor sidik jari ke bagian belakang ponsel." Dia juga sempat menyinggung Apple, yang memutuskan untuk menghilangkan sensor sidik jari dan menggantinya dengan Face ID, yang menggunakan sistem pengenalan wajah untuk membuka kunci ponsel.ASUS Max Plus M1."Kami memperkenalkan fitur face unlock, tapi kami tetap mempertahankan sensor sidik jari," katanya. "Karena kami ingin memberikan opsi pada pelanggan untuk menggunakan fitur yang sesuai berdasarkan keadaan mereka."ZenFone Max Plus M1 memiliki layar 5,7 inci dengan resolusi 1.440 x 720. Galip menyebutkan, M1 memiliki bodi dengan ukuran layaknya smartphone berukuran 5,2 inci. Ponsel ini menggunakan baterai 4.130 mAh.Untuk masalah kamera, ASUS melengkapinya dengan kamera depan 16MP dan dua kamera belakang dengan resolusi 16MP. Salah satu kamera belakang M1 dapat mengambil foto dengan wide-angle, yaitu 120 derajat.ASUS melengkapi Max Plus M1 dengan prosesor octa-core, RAM 4GB dan memori internal 64GB. Menariknya, M1 memiliki tiga slot. Dua slot untuk SIM card dan satu slot untuk microSD. ASUS Max Plus M1 dihargai Rp2.799.000.(MMI)