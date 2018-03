Best Buy Berhenti Jual Ponsel Huawei

Jakarta: Huawei akan semakin kesulitan menjual ponselnya di Amerika Serikat.



Best Buy, penjual elektronik terbesar di AS, telah berhenti meminta smartphone baru dari Huawei dan akan berhenti menjual produk mereka dalam waktu beberapa minggu ke depan, menurut orang yang tahu tentang hal ini.

Narasumber CNET menyebutkan bahwa Best Buy memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Huawei. Sayangnya, Best Buy tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang rencana ini."Kami tidak berkomentar tentang hubungan kami dengan vendor tertentu dan kami memiliki beberapa alasan untuk menentukan produk yang kami jual," kata juru bicara Best Buy.Sementara itu, juru bicara Huawei menyebut Best Buy sebagai rekan yang berharga. Namun, dia juga menyebutkan bahwa "kami tidak membahas detail tentang hubungan kami dengan rekan kami."Keputusan Best Buy ini semakin membahayakan Huawei, vendor smartphone terbesar ketiga di dunia setelah Samsung dan Apple tapi kesulitan untuk masuk ke pasar AS. Best Buy adalah salah satu rekan retail terbesar Huawei dan salah satu perusahaan yang menjual ponsel perusahaan asal Tiongkok itu.Tidak ada satu pun operator AS yang menyediakan ponsel Huawei. Padahal, kebanyakan warga AS membeli ponsel dengan operator sebagai perantara.Huawei berencana mengumumkan kerja sama dengan salah satu operator, AT&T, pada bulan Januari pada CES. Sayangnya, operator tersebut justru membatalkan perjanjian karena tekanan politik. Beberapa hari kemudian, Verizon juga membatalkan rencananya untuk menjual ponsel Huawei.Memang, kekhawatiran tentang keamanan ponsel Huawei telah ada sejak lama. Pada 2012, Komite Dewan Intelijen meluncurkan laporan, menuduh Huawei dan perusahaan pembuat smartphone asal Tiongkok lainnya, ZTE, membuat peralatan telekomunikasi yang membahayakan keamanan nasional dan melarang perusahaan AS membeli produk keduanya. Ketika itu, komite menekankan bahwa perangkat yang mereka maksud tidak menyertakan ponsel.Beberapa tahun belakangan, Huawei mulai masuk ke AS dengan menjual ponsel via peretail seperti Best Buy, Amazon dan Newegg. Strategi Huawei menjadi kacau karena petinggi FBI, CIA dan NSA mengungkapkan kekhawatiran akan bahaya soal perangkat buatan Huawei dan ZTE.Sebagai pembelaan diri, Huawei menyebutkan bahwa produk mereka -- baik ponsel atau perangkat telekomunikasi -- dijual di negara-negara lain di dunia.(MMI)