Tepati Janji, Mad Catz Resmi Hidup Lagi

Produsen perangkat gaming Mad Catz menepati janjinya untuk kembali ke pasar gaming peripheral yang membesarkan namanya.



Perusahaan yang telah beridir sejak 1989 ini pada bulan Maret tahun lalu menyatakan dirinya bangkrut akibat masalah finansial yang mulai mendera pada tahun 2015. Saat itu, penjualan produk Rock Band 4 tidak sesuai perkiraan.

Di Januari 2017, sahamnya turun drastis di bursa New York Stock Exchange. CEO dan Chairman Mad Catz mundur hingga mereka merumahkan 37 persen karyawannya, sampai akhirnya resmi bangkrut.Namun, di pertengahan Desember tahun lalu muncul sebuah video yang menyatakan Mad Catz akan bangkit kembali. Video berdurasi 35 detik ini rupanya dibuat oleh Alex Verrey, mantan Global PR and Communicatiuon Director Mad Catz.Pada akhir video, memang disebutkan sebuah tanggal yaitu 4 Januari 2018 sebagai tanggal kembalinya. Benar saja, Mad Catz resmi kembali. Perusahaan ini kembali dengan nama Mad Catz Global Limited dengan markas di Kowloon, Hong Kong."Kami sangat menantikan dimulai tahun 2018 sejak kemarin. Mad Catz memiliki posisi cukup berpengaruh di industri gaming selama 3 dekade, dan kami berencana untuk kembali berinovasi dengan menggandeng seluruh komunitas perangkat gaming," beber Director Sales and Operations Mad Catz Selena Chang.Dalam keterangannya, Chang menyebutkan bahwa mereka siap hadir lewat ajang CES 2018 Las Vegas yang akan berlangsung pekan ini. Tidak ketinggalan, Mad Catz juga sudah menyiapkan beberapa produk.Pertama, Rat Air wireless mouse yang saat ini hanya diketahui didukung mousepad yang wireless charging. Lalu ada keyboard mekanik Strike 4 dan headset Freq 4.Belum diketahui berapa harga ketiga produk tersebut. Pastinya jajaran produk terbaru Mad Catz akan dipamerkan pada ajang CES 2018 nanti.