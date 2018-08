YouTube Hapus Iklan Film The Nun, Kenapa?

Jakarta: YouTube menjadi salah satu media iklan yang digemari rumah produksi film lantaran mudah dibagikan di media sosial dan menjadi referensi penggemar film untuk mengetahui film terbaru.



Namun, YouTube dikabarkan baru saja mengambil langkah yang tidak biasa yaitu menghapus video iklan dari The Nun. Film itu menceritakan sosok menyeramkan Valak dari film The Conjuring 2.

teknik untuk membuat penonton film horor takut dengan memunculkan sesuatu yang menyeramkan secara tiba-tiba, biasanya disertai dengan suara keras.

WARNING! If you see an ad on youtube with the volume sign ???????????? being turned down and nothing else, ITS A JUMPSCARE for the new NUN movie coming out. i advise you look away and/or turn down the volume if you have anxiety or just straight up hate jumpscares, pls rt to save a life