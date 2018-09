Microsoft Umumkan Visual Search Baru untuk Bing Mobile

Jakarta: Microsoft merilis update untuk peramban Bing versi mobile, berbekal peningkatan kemampuan untuk fungsi Visual Search. Fitur Visual Search memungkinkan pengguna mencari, berbelanja, dan mempelajari informasi melalui foto yang dipotret atau dilihat.



Microsoft meningkatkan kemampuan ini dengan menambahkan fitur Text Transcription, perbaikan pada kotak dialog Visual Search, serta Math Solver.

Fitur Math Solver telah terlebih dahulu tersedia di peramban Bing versi iOS, dan akan segera tersedia di Bing versi Android pada akhir bulan ini.Math Solver merupakan fitur baru terkait Visual Search, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan soal matematika, termasuk kalkulus, dengan memotret dan mengetuk tombol Math yang terletak di menu bawah antara Auto dan Barcode.Sedangkan Text Transcription merupakan peningkatan Visual Search lain, memungkinkan pengguna untuk menyalin dan mencari teks yang dilihat melalui kamera.Pada dasarnya, pengguna dapat memotret gambar dari nomor ponsel dan melakukan panggilan telepon langsung dari foto tersebut.Selain itu, alamat email yang muncul pada foto juga dapat pengguna tambahkan ke daftar kontak, atau mengunjungi situs melalui alamat situs yang terfoto.Microsoft juga mengumumkan bahwa berdasarkan umpan balik pengguna, perusahaannya memutuskan untuk mempermudah proses pencarian gambar via Bing.com.Microsoft menghadirkan kemudahan tersebut dengan mengubah desain kotak dialog Visual Search. Peningkatan utama pada kotak dialog ini hadir via opsi drag and drop gambar, baik dari Bing atau desktop komputer, secara langsung ke kotak gambar untuk pencarian lebih mudah.(MMI)