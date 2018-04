Instagram Jajal Tombol Mute?

Jakarta: Instagram mungkin akan meluncurkan beberapa fitur baru. Pengguna Twitter dengan nama @wongmjane mengunggah gambar dari berbagai tes yang Instagram telah lakukan atau sedang lakukan.



Jane Wong adalah murid jurusan ilmu komputer yang tengah sibuk meneliti kode aplikasi Instagram. Meskipun begitu, kepada The Verge, Instagram berkata bahwa mereka tidak memiliki informasi apapun untuk diberitahukan terkait pengujian dari fitur-fitur baru tersebut.

Instagram is testing Story "Reactions". It works kinda like the existing Facebook Stories Reaction pic.twitter.com/z2tAg8BcP2