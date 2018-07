Masyarakat Inggris Suka Lupa Hapus Data

Jakarta: Sebuah riset yang dilakukan tim keamanan siber University of Hertfordshire Inggris menemukan bahwa dua per tiga dari kartu memori yang ada di perangkat mobile di pasar barang bekas kerap lupa dihapus data-data pribadinya, dikutip dari laporan Forbes.



Di luar negeri, termasuk Inggris, kini banyak dijumpai layanan daur ulang perangkat elektronik yang kemudian menciptakan pasar barang-barang bekas. Namun, rupanya banyak pengguna terdahulu yang lupa benar-benar menghapus datanya.

Dalam riset yang dilakukan selama empat bulan, tim keamanan siber dari University of Hertfordshire Inggris membeli 100 perangkat kartu memori MicroSD dan SD dari eBay maupun layanan second-hand market. Kebanyakan dua produk tersebut berasal dari smartphone, tablet, handy cam, alat GPS, dan drone.Dari 100 kartu MicroSD dan SD yang dikumpulkan, ditemukan bahwa 36 persen data di dalamnya tidak dihapus sama sekali, dan dengan menggunakan software data recover gratis yang ada di internet, data yang sudah dihapus juga masih bisa dikembalikan.Tim keamanan siber University of Hertfordshire Inggris menemukan beragam data pribadi mulai dari foto dokumen paspor, foto dengan orang terdekat, daftar kontak, hingga konten pornografi.29 persen data di dalam kartu MicroSD amaupun SD tersebut sudah dihapus. Sayangnya, dengan software yang tadi disebutkan tim keamanan University of Hertfordshire Inggris dengan mudah bisa mengembalikannya.Kemungkinan besar proses format untuk menghapus data-data mereka menurut tim University of Hertfordshire Inggris hanya dilakukan dengan cara quick format dan bukan full format atau menggunakan software tools khusus.Tercatat hanya 24 persen dari karu MicroSD dan SD yang datanya benar-benar terhapus dan tidak bisa dikembalikan menggunakan software data recovery. Mereka yang memiliki perangkat tersebut diprediksi menghapus datanya menggunakan software data erasing tool.Tim keamanan siber University of Hertfordshire Inggris menyarankan bahwa saat pengguna akan berpindah perangkat, sebaiknya mereka mengunduh aplikasi data erasing tool atau disk-wiping sehingga data yang lama terhapus tanpa bisa dipulihkan.(MMI)