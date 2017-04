Ini Penjelasan Oppo Terkait Perselisihan Pegawai

Metrotvnews.com, Jakarta: Oppo Indonesia menyayangkan terjadinya keributan antara pihak sales Oppo dan Vivo yang terjadi di Sipin, Jambi. Melalui pernyataan resmi, Oppo menyebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi karena perilaku personal dan tidak mencerminkan nilai perusahaan.



"OPPO Indonesia selalu menekankan kepada karyawannya untuk menjalankan etika-etika bisnis yang berlaku dalam hal apapun, termasuk aktivitas promosi," tulis Oppo.

"Kami akan melakukan investigasi secara menyeluruh dengan pihak lokal dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kejadian yang sama untuk terulang kembali."Sayangnya, Oppo tidak menjelaskan tindakan apa yang akan mereka lakukan.Sementara itu, Public Relations Vivo Indonesia, Tyas K. Rarasmurti berkata, "Untuk saat ini kami juga sedang mencari tahu tentang bagaimana kronologi kejadian di Jambi, jadi belum bisa memberikan klarifikasi resmi. Akan segera kami informasikan begitu kami dapat informasi selengkapnya." Perkelahian antara pihak sales Oppo dan Vivo terjadi di Jambi pada 7 April. Kejadian berawal ketika badut ikon dari kedua merek asal Tiongkok tersebut secara tidak sengaja bersenggolan dalam sebuah acara promosi. Kejadian tersebut memicu emosi pegawai. Keadaan memanas ketika pekerja lain ikut mendukung.Kejadian ini terekam oleh stasiun televisi lokal di Jambi. Ia menjadi viral ketika video tersebut diunggah ke Instagram. Insiden tersebut berhasil diselesaikan ketika pemimpin dari distributor kedua merek turun tangan untuk melerai pertengkaran yang terjadi.Sekadar informasi, Oppo dan Vivo merupakan merek smartphone di bawah perusahaan yang sama, yaitu BBK Electronics. Selama ini, Oppo selalu berusaha untuk mengaitkan mereknya dengan selfie . Di Indonesia, salah satu caranya adalah dengan menggandeng banyak artis ternama, seperti Raisa dan Isyana.Sejauh ini, ada beberapa smartphone selfie yang telah Oppo rilis, seperti F1s. F1 Plus, dan yang paling baru F3 Plus . Vivo pun fokus pada hal yang sama dengan meluncurkan Vivo V5 dan V5 Plus. F3 Plus dan V5 Plus bahkan mengandalkan fitur yang sama, yaitu 2 kamera depan.Namun, semua kesamaan ini tampaknya tidak menjadikan keduanya akur.(MMI)