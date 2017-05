Gaet Media Besar, Twitter Siarkan Konten Video Tanpa Henti

Metrotvnews.com: Twitter akan bekerja sama dengan salah satu media besar internasional, Bloomberg, untuk menyiarkan konten televisi 24 jam penuh.



Media sosial dan perusahaan berita itu akan membuat layanan untuk menyiarkan video yang dibuat khusus untuk Twitter, selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

"Kami akan fokus untuk menyiarkan berita paling penting untuk audiens cerdas di dunia dan ini akan memiliki fokus yang lebih luas dari jaringan yang telah kami punya saat ini," ujar CEO Bloomberg Media, Justin Smith.Kanal yang belum dinamai ini akan mulai beroperasi pada musim gugur. Menurut laporan The Wall Street Journal, kanal tersebut tidak sekadar menyiarkan konten yang dibuat oleh jaringan televisi Bloomberg. Ia akan mengandung konten berita yang disiarkan secara live dari berbagai kantor Bloomberg di dunia dan juga konten yang diunggah oleh pengguna Twitter.Saat ini, Twitter telah menyiarkan video secara live untuk acara-acara tertentu. Pada kuartal pertama tahun ini, media sosial tersebut telah menyiarkan 800 jam konten, meningkat dari 600 jam siaran pada kuartal 4 tahun lalu. Namun, kali ini akan menjadi pertama kalinya Twitter menyiarkan konten tanpa henti."Kami pikir, kami bisa menjangkau audiens yang tidak berlangganan TV dan menonton TV kapan pun dan kami rasa, Bloomberg adalah rekan yang sempurna untuk memulai hal ini," ujar Chief Financial & Operating Officer, Anthony Noto.Kedua pihak menolak untuk menjelaskan aspek financial dari perjanjian ini. Satu hal yang pasti, layanan ini akan didukung oleh iklan dan Bloomberg akan bertanggung jawab penuh atas konten yang disajikan.Perjanjian ini muncul di saat Twitter mengalami masa genting. Minggu lalu, media sosial tersebut melaporkan penurunan pendapatan untuk pertama kalinya sejak mereka menjadi perusahaan terbuka. Sejauh ini, mereka kesulitan untuk memonetisasi pengguna mereka. Video menjadi harapan bagi Twitter, menyumbangkan kontribusi terbesar dalam pendapatan iklan mereka pada kuartal pertama tahun ini.Meskipun begitu, Twitter harus siap bersaing dalam persaingan yang ketat dalam industri iklan digital. Saat ini, YouTube dari Google mendominasi pasar tersebut, walau Facebook juga berkembang dengan cepat. Semua perusahaan ini berharap para pengiklan akan menyalurkan dana iklan mereka dari TV ke video online.(MMI)