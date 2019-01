Sekolah di Tiongkok Punya Seragam yang Bisa Lacak Murid

Jakarta: Sekolah di Tiongkok kini melacak posisi para muridnya menggunakan chip yang terpasang pada "seragam cerdas". Tujuannya adalah untuk mendorong para siswa untuk tidak membolos, menurut lapora media nasional The Global Times via The Telegraph.



Setiap seragam memiliki dua chip pada bagian pundak yang akan digunakan kapan dan dimana murid masuk atau keluar dari lingakungan sekolah.

Pada pintu gerabng, sekolah juga akan menggunakan sistem pengenalan wajah untuk memastikan bahwa siswa menggunakan seragam yang benar.Jika seorang siswa berusaha meninggalkan sekolah ketika proses belajar mengajar masih berlangsung, alarm akan berbunyi, lapor The Verge.Menurut Guizhou Guanyu Technology Company, perusahaan yang mengembangkan seragam cerdas ini, seragam tersebut bisa dicuci meski ia memiliki chip. Setiap seragam bisa tahan dalam panas hingga 150 derajat Celsius dan bisa dicuci hingga 500 kali.Seragam itu juga memiliki beberapa fitur ekstra. Misalnya, chip bisa mendeteksi ketika seorang murid tertidur di dalam kelas. Chip ini juga memungkinkan murid melakukan pembayaran menggunakan pengenalan wajah atau sidik jari sebagai autentikasi.Sekarang, seragam ini telah digunakan di 10 sekolah di Provinsi Guizhou, Tiongkok. Seragam tersebut telah digunakan selama beberapa waktu menurut Lin Zongwu, kepala sekolah dari Sekolah Renhuai Nomor 11. Sebanyak lebih dari 800 murid di sekolahnya telah menggunakan seragam cerdas sejak 2016.Penggunaan seragam cerdas ini agak mengkhawatirkan. Karena, meski penggunaannya ditujukan untuk mendorong siswa tidak membolos, sekolah tetap bisa melacak murid bahkan setelah mereka ada di luar lingkungan sekolah. Namun, menurut Lin Zongwu, "Kami memutuskan untuk tidak memeriksa lokasi dari para murid setelah sekolah berakhir."(MMI)