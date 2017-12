Pokemon Go Holiday Kedatangan Santa Pikachu

Jakarta: Niantic menggulirkan sejumlah pembaruan untuk Pokemon Go pada bulan Desember. Update tersebut menghadirkan sejumlah fitur dan perbaikan baru untuk menjaga pemain tetap terhibur.



Update hadir tepat di awal musim liburan, dan menghadirkan sejumlah perubahan terkait dengan tema Natal. Sebagai permulaan, Pikachu bertema perayaan kembali hadir untuk jangka waktu terbatas, serta sejumlah Pokemon tipe es.

Selain itu, Niantic juga mengumumkan Pokemon tipe air dan es yang awalnya ditemukan pada wilayah Hoenn pada video game Pokemon Ruby dan Pokemon Sapphire juga akan muncul pada Pokemon Go untuk pertama kalinya.Pengembang aplikasi game tersebut turut mengonfirmasi tersedia bonus khusus pada update tersebut. Kunjungan pemain PokeStop pertama setiap harinya antara tanggal 22 Desember hingga 25 Desember akan memperoleh Egg Incubator sekali pakai dengan memutar Photo Disc pertama.Kotak khusus juga akan tersedia di toko di dalam aplikasi game, yang berisi sejumlah hal seperti Super Incubator, Lure Modules, serta Star Pieces baru. Namun, itu hanya akan tersedia dalam jangka waktu tertentu, yaitu tanggal 21-25 Desember.Update telah tersedia untuk Android dan iOS. Sayangnya, kehadiran Pokemon Go tidak hanya menghibur, tapi juga menimbulkan petaka.Menurut laporan terbaru yang dinamai "Kematian karena Pokemon Go", gamer tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya di Tippecanoe County Indiana, Amerika Serikat.Meskipun demikian, popularitas game tersebut menghadirkan keuntungan bagi Niantic, setelah mendapat kucuran dana segar sebesr USD200 juta (Rp2,7 triliun). Pendanaan seri B ini dipimpin oleh Spark Capital dan diikuti oleh Founders Fund, Meritech, Javelin Venture Capital, You & Mr. Jones, dan NetEase, Inc.(MMI)