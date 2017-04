Acer Holo 360, Kamera 360 atau Ponsel Pintar?

Metrotvnews.com, New York: Acer sepertinya ingin mengejar ketertinggalannya di pasar realitas virtual (VR). Raksasa teknologi Taiwan ini pun meluncurkan Holo 360. Peranti ini terbilang unik.



Acer Holo 360 merupakan kamera 360 derajat yang bisa menangkap konten 3D, seperti kamera 360 derajat lainnya, dan bisa digunakan untuk menangkap, melihat, dan membuat konten untuk headset VR.

Namun, yang unik adalah perangkat ini juga memiliki konektivitas WiFi dan LTE. Holo 360 terlihat seperti smartphone besar dan bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon. Layarnya kecil, mirip dengan ponsel candy-bar.Pertanyaannya, ia adalah smartphone yang bisa menjadi kamera 360 atau sebaliknya?Menurut informasi yang diperoleh, Holo 360 tidak dirancang sebagai smartphone. Konektivitas seluler disematkan sebagai keunggulan dibanding kamera tiga dimensi lainnya. Bagi pengguna tentu menjadi lebih mudah untuk mengunggah video ke situs layanan semacam YouTube.Informasi mengenai Holo hanya disampaikan terbatas di panggung Next@Acer 2017 oleh Jason Chen, CEO Acer, bersama Eric Ackerson, Senior Product Marketing and Brand Manager Acer. Next@Acer adalah tajuk untuk gelaran Global Press Conference Acer di New York, Kamis 27 April 2017. Dalam acara yang juga dihadiri Metrotvnews.com ini,? Acer juga memperkenalkan lebih dari 20 produk barunya.Sayangnya, Holo 360 tidak dipamerkan di ruang demo produk yang terdapat di IMAX at AMC, New York, AS. Tidak ada pula Holo 360 dalam brosur daftar produk baru yang dibagikan pada acara tersebut.(MMI)