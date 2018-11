Sudah Punya 138 Juta Pengguna, Apa Langkah Netflix Berikutnya?

Jakarta: Netflix menjadi salah satu layanan film streaming dengan jumlah pengguna terbanyak. Sampai saat ini, mereka telah memiliki 138 juta pengguna secara global, dan pertumbuhan pengguna di luar AS dinilai terus memberikan tren positif.



Ini juga berdampak pada saham Netflix yang naik. Dengan jumlah pengguna sebanyak ini, apa yang ingin dilakukan Netflix selanjutnya?

Secara konten, Netflix akan menghadirkan film lebih banyak dari pasar Asia. Dalam acara See What’s Next Asia, Netflix mengumumkan 17 film yang akan diriis.Dari Korea Selatan ada Kingdom dan Busted, dari Thailand ada The Stranded dan Shimmer, dan Taiwan punya Triad Princess.Ada juga film animasi Jepang Pacific Rim, yang menggandeng Legendary Entertainment. Altered Carbon juga menjadi serial Netflix yang mendapatkan adaptasi anime.“Netflix saat ini sudah kompatibel dengan 1.700 perangkat,” kata VP of Product Netflix Todd Yellin dalam acara See What’s Next Asia. Todd menegaskan timnya terus mengembangkan teknologi yang memungkinkan pengguna menonton dengan pengalaman terbaik, walaupun berpindah perangkat.“Ada orang yang menonton di TV ruang keluarga, kemudian pindah ke kamar tidur. Karena penasaran, ia bukan Netflix lewat smartphone.”Netflix sadar bahwa Asia punya pasar yang sangat besar. Selain menciptakan film berkualitas, Todd menjelaskan bahwa mereka terus menambahkan bebagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna Asia.“Di Korea Selatan, pengguna lebih suka streaming karena koneksi internet juga kencang. Sementara di India, konsumen lebih suka mengunduh untuk ditonton kemudian.” Ini merupakan salah satu alasan Netflix memasang pilihan mengunduh.Pengguna mobile yang terus tumbuh membuat Netflix mencari cara untuk terus meningkatkan pengalaman menonton.Selain fitur baru, mereka juga mengutak atik konten agar bisa tampil dengan performa terbaik tanpa mengurangi kualitas video. Artikel mengenai bagaimana cara mereka menggunakannya akan dibahas dalam artikel terpisah.(MMI)