Sudah Ada 1,5 Miliar Pengguna Aktif Gmail

Jakarta: Google mengunggah tweet di akun Twitter resmi Gmail, menyebut bahwa platform email Google ini kini memiliki 1,5 miliar pengguna aktif bulanan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 33 persen dari jumlah pengguna aktif bulanan pada bulan Februari 2016 lalu.



Pada bulan Februari 2016, Google melaporkan bahwa pengguna aktif bulanan Gmail berjumlah satu miliar. Dengan populasi dunia sebesar 7,53 miliar, artinya satu akun Gmail dibuka oleh setiap lima orang berlokasi di seluruh dunia.

Perlu diperhatikan bahwa sejumlah pengguna memiliki lebih dari satu akun Gmail. Gmail mulai beroperasi di desktop pada bulan April 2004 sebagai perilisan versi beta, dan berakhir pada bulan Juli 2009, kemudian tersedia dalam versi Java ke ponsel mobile pada tahun 2006.Pada tahun 2012, Gmail digunakan secara aktif oleh 425 pengguna, dan mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat menjadi 900 juta pada tahun 2015. Sebesar 75 persen dari pengguna Gmail menggunakan layanan email Google ini pada perangkat mobile mereka.Selain itu, unggahan tweet akun Gmail juga menyematkan GIF menampilkan pesan yang diketik pada Gmail versi desktop bertuliskan, "We just wanted to say thanks to each and every one of you," (Kami hanya ingin berterima kasih kepada semua pengguna), dan ditutup dengan kalimat salam, "Love, the Gmail team".Sebelumnya, CEO Google Sundar Pichai mengirimkan surat kepada pegawai perusahaan teknologi raksasa tersebut, menanggapi laporan pelecehan seksual yang dilakukan Andy Rubin diangkat oleh New York Times, meski tidak membantah apa yang dituliskan salah satu media besar di Amerika Serikat tersebut.Menurut Pichai, dalam 2 tahun, sebanyak 48 orang telah dipecat tanpa pesangon, sebanyak 13 orang merupakan "senior manager atau memiliki posisi lebih tinggi".Dia juga menjelaskan langkah yang telah Google ambil untuk memberikan transparansi dan kerahasiaan pada para karyawannya.(MMI)