Amazon Masih Jual Aksesori Nazi?

Jakarta: Amazon masih menjual barang-barang yang menjadi simbol kebencian, termasuk aksesori berbau Nazi, menurut laporan terbaru.



Laporan tersebut dirilis oleh dua grup advokasi, Partnership for Working Families dan Action Center on Race & the Economy.

Keduanya menemukan bahwa di Marketplace Amazon, masih ada beberapa barang-barang berbau Nazi seperti liontin swastika, stiker berbau Nazi dan juga topi Schutzstaffel Jerman.Meskipun masih belum diketahui berapa banyak barang-barang tersebut yang terjual, laporan itu menyebutkan bahwa ada beberapa barang yang ditujukan untuk anak-anak. Misalnya seperti fidget spinner Pepe the Frog dengant tema Nazi, menurut laporan The Verge.Pada 2015, masyarakat marah karena bendera Confederate dikibarkan tidak lama setelah terjadinya penembakan di gereja South Carolina, AS, yang menargetkan orang-orang kulit hitam.Ketika itu, Amazon berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan penjualan bendera tersebut. Bagi sebagian orang AS, bendera Confederate melambangkan perbudakan orang-orang kulit hitam.Meskipun begitu, menurut laporan terbaru, masih dapat ditemukan barang-barang bergambar bendera Confederate, termasuk pada kaos. Barang-brang ini ditemukan pada bulan Jui lalu. Sebagian dari barang bermasalah ini tampaknya tidak lagi dijual. Namun, masih ada beberapa produk yang terjual."Penjual pihak ketiga yang menggunakan layanan Marketplace kami harus mengikuti peraturan kami dan siapapun yang melanggar akan dikenai hukuman, termasuk penghapusan akun mereka," kata juru bicara Amazon dalam pernyataan resmi.(MMI)