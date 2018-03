Apple Akuisisi Perusahaan Aplikasi Penerbit Majalah Besar

Jakarta: Dikenal masyarakat sebagai Netflix-nya penerbit majalah, aplikasi bernama Texture telah diakuisisi oleh Apple dengan nilai transaksi yang tidak diumumkan. Texture menawarkan pelanggan kemampuan untuk memilih dari sekitar 200 majalah untuk dibaca seharga USD9,99 per bulan (Rp142.714).



Apple dilaporkan membeli seluruh perusahaan, pegawai dan lainnya, namun tidak melakukan perubahan pada Texture. Hal ini memungkinkan aplikasi terus beroperasi dan menawarkan layanan di perangkat iOS, Android, Amazon Kindle Fire, serta Windows 8 dan 10.

Akusisi ini disebut dalam tahap akhir dan segera selesai, dan seperti pada umumnya, Apple enggan mengungkap biaya yang dikeluarkannya untuk akuisisi ini. Sementara itu, Texture merupakan perusahaan privat sehingga tidak memiliki informasi terkait saham secara publik, serta tidak tersedia informasi valuasinya.Perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar USD90 juta (Rp1,28 triliun) sebagai permodalan, sebesar USD40 juta (Rp571,4 miliar) dari Conde Nast, Hearst, Meredith, News Corp, Rogers Communications, dan Time Inc. Sementara USD50 juta (Rp714,28 miliar) lain berasal dari dana ekuitas pribadi KKR beserta BuzzFeed, Vox Media dan Imgr.Senior vice president of Internet Software & Services Apple Eddy Cue menyebut, akuisisi ini menjadi bentuk komitmen Apple kepada jurnalisme berkualitas dari sumber terpercaya. Akuisisi ini juga menjadi upaya Apple agar majalah tetap menghasilkan produk berdesain indah, serta artikel menarik bagi pengguna.Hingga saat ini, Texture masih enggan mengungkapkan jumlah pelanggan yang dimilikinya. Pada tahun 2016, laporan yang diterbitkan New York Post menyebut bahwa menurut CEO Texture John Loughlin, perusahaan tersebut memperoleh pendapatan sebesar USD20 juta pada tahun 2015, meningkat sebsar 50 persen.Selain itu pada laporan tersebut, Loughlin juga menyebut bahwa Texture memiliki ratusan ribu pelanggan berbayar pada layanan yang ditawarkannya.(MMI)