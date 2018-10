Realme 2 dan Realme 2 Pro Sudah Masuk Indonesia, Harganya?

Jakarta: Realme secara resmi terjun ke pasar Indonesia lewat rumpun Realme 2. Ini adalah smartphone yang ingin menggaet konsumen Tanah Air di kelas menengah.



Target Realme sendiri adalah mereka para kawula muda yang menekankan tampilan dengan gaya kekinian, dan perlu smartphone dengan desain yang cukup trendi.

“Realme 2 mengusung konsep Art of Light,” kata Product Manager Realme Indonesia, Felix Christian saat peluncurannya di Jakarta, Selasa 9 Oktober 2018. Art of Light di sini mengacu pada desain diamond cutting bodi belakang Realme 2.“Kita menggunakan 12 lapisan agar motif ini terlihat secara optimal.” Felix juga mengklaim bahwa tidak ada produk kompetitornya yang menawarkan desain ini di kelas yang sama.Realme 2 mengusung layar 6,2 inci bezel-less, yang juga ikut menanamkan poni. Di dalamnya terdapat prosesor Snapdragon 450 yang berduet dengan pilihan RAM dan memori internal 3GB/32GB dan 4/64GB.Aspek yang menarik adalah daya baterai yang tergolong besar di kelas harga yang sama, yaitu 4.230 mAh. Untuk urusan kamera, Realme 2 mengusung kamera belakang ganda 13MP + 2MP, sementara kamera depannya 8MP.Dari segi software, Realme 2 mengadopsi Android Oreo dengan antarmuka ColorOS. Antarmuka ini memang sama dengan yang digunakan Oppo. Namun, pihak Realme menjelaskan bahwa mereka menanamkan beberapa kelebihan yang bisa meningkatkan performa Realme 2.Salah satu fiturnya adalah kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan performa ketika main game, atau saat baterai punya daya yang tinggal sedikit. “Saat ingin habis, daya tahan baterai bisa ditingkatkan 5-12 persen,” kata Felix.Pihak Realme mengatakan untuk Asia Tenggara, Indonesia adalah negara pertama yang disambanginya. Realme memastikan tiga pilihan warna Diamond Black/Blue/Red hadir dengan harga Rp1.999.000 untuk versi 3GB/32GB, dan Rp2.399.000 untuk versi 4GB/64GB. Ketiganya tersedia lewat Lazada mulai 16 Oktober.Realme 2 Pro menjadi smartphone kedua yang diumumkan hari ini. Mengusung spesifikasi yang lebih tinggi, smartphone ini tidak ikut mengusung model bodi belakang diamond-cutting.Pihak Realme mengakui mereka tetap ingin smartphone mereka tampil menarik, dengan motif kristal seperti tetesan embun. Secara fisik, Realme 2 Pro punya ukuran layar yang lebih besar, 6,3 inci.Sementara untuk spesifikasi, Realme 2 Pro menyematkan prosesor Snapdragon 660, dengan pilihan RAM dan memori internal 4GB/64GB, 6GB/64GB, 8GB/128GB. Kapasitas baterai yang ditawarkan lebih kecil, yaitu 4.230 mAh.Realme 2 Pro mendapatkan peningkatan dari kualitas kamera, dengan kamera belakang ganda 16MP + 2MP dan kamea depan 16MP.Untuk Indonesia, Realme 2 Pro 4GB/64GB dipatok Rp2.899.000, versi 6GB/64GB Rp3.299.000, versi 8GB/128GB Rp3.699.000. Ketiga varian ini dijual via Lazada mulai 23 Oktober(MMI)