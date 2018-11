75% Transaksi Online Terjadi di Aplikasi Mobile

Jakarta: Dominasi ponsel saat ini telah banyak mengubah pola perilaku konsumen dalam beberapa aspek, termasuk dalam berbelanja di e-commerce. ?



Google dan Temasek memperkirakan lebih dari 90 persen pengguna internet di Asia Tenggara menggunakan telepon pintar (smartphone) sebagai perangkat utama. Disamping itu, studi e-commerce dari Frost & Sullivan’s juga menguatkan bahwa ?saat ini terjadi peningkatan tren konsumen yang semakin suka menggunakan aplikasi mobile?.



Berdasarkan studi ?Shopback baru-baru ini, terkait dominasi aplikasi ponsel di industri e-commerce, aplikasi ponsel menyumbang traffic paling banyak di e-commerce saat ini. Munculnya fitur inovasi di e-commerce guna menciptakan aktivitas lain selain melakukan pembelian, menjadi salah satu alasan peningkatan traffic melalui aplikasi ponsel.

Seperti, Shopee Shake, yang mengharuskan pengguna untuk menggoyangkan perangkat seluler mereka secepat mungkin. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 100.000 pengguna berpartisipasi hanya dalam beberapa hari setelah peluncurannya.Selain itu, ada fitur Slash it dari Lazada, yang diluncurkan bersamaan pada Shopfest di September 2018. Fitur ini membuat pengguna mengajak lebih banyak temannya untuk mendapatkan lebih banyak potongan harga.Indra Yonathan, Country Head of Shopback Indonesia mengatakan? selain meningkatkan traffic di e-commerce, aplikasi ponsel juga terbukti mampu meningkatkan volume pemesanan secara online.“Data transaksi Shopback menunjukkan, aplikasi ponsel menyumbang tiga per empat volume pemesanan secara online. Dari lima negara di database Shopback, Indonesia tercatat sebagai negara kedua yang menampilkan preferensi terkuat dalam hal pembelian melalui aplikasi mobile, setelah Thailand.”Disamping itu, menurut Yonathan, peningkatan volume pemesanan e-commerce juga tidak lepas dari beragam inovasi pemasaran, seperti pelaksanaan festival belanja online.“Beragam jenis festival belanja dari pelaku e-commerce, yang menawarkan promo khusus serta potongan harga, masih menjadi bagian penting bagi para pelaku online ritel, seperti festival belanja 11.11 dan Harbolnas pada 12 Desember mendatang.""Festival belanja ini menyumbang revenue paling besar selama periode akhir tahun. Berdasarkan data Shopback, revenue yang dihasilkan satu hari festival belanja ini, setara dengan tiga per empat ?revenue ?sebulan di 2017.”(MMI)