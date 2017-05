Game The Sims Akhirnya Bakal Masuk iOS dan Android

Metrotvnews.com: Game simulasi PC populer, The Sims, bersiap meluncurkan versi mobile untuk perangkat bersistem operasi Android dan iOS. Studio penerbit game tersebut, yaitu EA, telah merilis game versi mobile ini di Brazil, dan akan menyusul di pasar lain dalam waktu dekat.



Serupa versi PC, game ini memungkinkan pemain untuk menciptakan Sims dengan tampilan serta sifat dan karakter unik dan khas, serta membangun rumah untuk Sims sesuai keinginan pemain. Game ini mengusung tagline “Shape your Sims’ families over multiple generations”.

EA juga mengungkapkan, Sims akan memperoleh benda pusaka saat telah mencapai target karir mereka dan pensiun. Benda pusaka tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka kunci hobi dan karir untuk generasi selanjutnya, memungkinkan Sims baru untuk menceritakan kisah lebih mendalam.Game yang ditawarkan secara gratis ini juga berbekal elemen sosial, memungkinkan pemain untuk berteman dengan teman di kehidupan nyata, serta menghelat dan menghadiri pesta untuk mendapatkan hadiah. Namun, game ini bukanlah kali pertama The Sims mencoba merambah perangkat mobile.Sebelumnya, game The Sims FreePlay hadir di perangkat bersistem operasi Android, BlackBerry 10, iOS dan Windows Phone 8 pada sekitar tahun 2011 dan 2013. Namun game ini dinilai gagal dalam mereplikasi kesuksesan versi PC.The Sims Social, yang diluncurkan di Facebook pada tahun 2011 juga harus menelan pil pahit yang sama seperti The Sims FreePlay. Hingga saat ini, EA belum mengumumkan tanggal peluncuran resmi game ini untuk wilayah selain Brazil.(MMI)