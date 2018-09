Google Ingin Sound Search Temukan Judul Lagu dalam 10 Detik

Jakarta: Google Pixel 2 dan Pixel 2 XL berbekal fitur Now Playing, menyediakan layanan pengenalan musik kepada pemilik ponsel.



Pada sistem yang membutuhkan ciri khas kecil untuk mengizinkannya menemukan nama lagu, Google menggunakan jaringan neural mendalam.

Now Playing dirancang untuk dapat berfungsi pada perangkat yang tidak terhubung ke internet. Saat diluncurkan pada tahun 2017 bersamaan dengan perangkat Pixel generasi kedua, Now Playing lebih superior jika dibandingkan dengan layanan pencarian musik di server Google, Sound Search.Google akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknologi Now Playing pada versi baru dari Sound Search.Pengguna hanya perlu mengaktifkan aplikasi Google Search atau Google Assistant, pilih "What's this song?" atau mengucap "Hey Google, what's this song?" untuk menemukan jawaban judul lagu.Pengguna juga dapat menyematkan shorcut pada ponsel dengan mengunjungi halaman widget dan ke widget Google Sound untuk mengakses lokasi di layar Home.Teknologi di Now Playing dirancang untuk menciptakan ciri khas unik dan kecil dari porsi kecil sebuah lagu dan menyesuaikannya pada database berisi ribuan lagu di perangkat.Di sisi lain, Sound Search pada server mencari lagu di database lebih besar, berisi sekitar 1.000 kali lebih banyak lagu jika dibandingkan dengan Now Playing.Sound Search juga menggunakan jaringan neural berukuran empat kali lebih besar dari yang digunakan oleh Now Playing.Ciri khas dari audio ini akan disebutkan sistem dalam kurun waktu 0,5 detik pada interval pertama, dan 0,5 detik pada interval kedua pada sistem di smartphone model Pixel 2.Google menyebut bahwa Sound Search memiliki potensi peningkatan, dan akan mampu menyuguhkan respons lebih cepat.(MMI)