Aplikasi Ini Bikin iPhone 7 Plus Pakai Latar iPhone 8 atau X

Jakarta: iPhone 8 Plus dan iPhone X dibekali dengan fitur Portrait Lighting, memungkinkan pengguna menciptakan efek kedalaman tertentu pada latar belakang foto portrait, termasuk latar belakang hitam yang menyembungikan lokasi foto.



Hingga saat ini, pengguna iPhone 7 Plus harus melakukan jailbreak pada ponsel untuk dapat mengakses fitur ini. Namun kini, tersedia aplikasi fotografi bernama Focos di App Store, berbekal fitur baru bernama mode Black Portrait.

Mode ini memungkinkan iPhone 7 Plus untuk menggunakan opsi Portrait Lightning serupa iPhone 8 dan iPhone X. Pengguna iPhone 7 Plus dapat menikmati efek kedalaman serupa yang ditawarkan Portrait Lighting melalui filtre Black Portrait dan Background Picture.Focos merupakan aplikasi gratis dan mengharuskan iPhone dibekali dengan dukungan kamera ganda untuk dapat memanfaatkan mode Black Portrait. Hal ini berarti bahwa fitur ini hanya kompatibel untuk iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus dan iPhone X.Seluruh fitur fotografi komputasional lain yang disediakan oleh aplikasi dapat digunakan pada Apple iPhone 5s dan seterusnya, yang menggunakan sistem operasi iOS 11 dan lebih tinggi.Sebelumnya, Apple dilaporkan berencana merilis HomePod dengan penawaran harga lebih terjangkau pada akhir tahun 2018.Dengan harga lebih terjangkau, perangkat ini diprediksi akan hadir dengan kemampuan menyuguhkan kualitas suara tidak lebih baik dari versi lebih mahal. Selain itu, HomePod berharga terjangkau ini juga akan hadir dengan dimensi lebih kecil.Sementara itu, rumor yang beredar menyebut Apple berencana mengakuisisi Snap Inc., induk perusahaan jejaring sosial berbasis video, Snapchat. Namun, sebagian besar analis masih meragukan Apple akan menjalankan keputusannya untuk mengakuisisi Snap Inc.(MMI)