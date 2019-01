YouTube Uji Kendali Autoplay

Jakarta: YouTube tengah menguji sistem baru yang memberikan pengguna kendali lebih baik terkait dengan video yang secara otomatis akan disiarkan melalui fitur autoplay. Saat ini aplikasi menampilkan video yang akan muncul di kolom Up Nest.



Tampilan dan urutan dari urutan video ini berbasis sejumlah faktor, termasuk video yang tengah diputar. Pengguna dapat menghilangkan video rekomendasi ini diputar secara otomatis dengan menonaktifkan fitur autoplay.

Namun, YouTube menilai akan lebih baik jika pengguna dapat mengendalikan video yang akan muncul pada kolom Up Next, menjadi alasan di balik pengembangan sistem baru tersebut.Sementara itu, situs Android Police mengumumkan bahwa sejumlah pengguna Android di India dilaporkan menjadi subyek pengujian YouTube.Di atas kolom Up Next, pengguna YouTube di India tersebut mengaku menemukan ikon gelembung bertugas menyaring video yang ditampilkan di kolom Up Next.Gambar yang dikirimkan dari subyek pengujian YouTube ini menampilkan bahwa Google tengan menguji implementasi berbeda dari fitur baru tersebut.Screenshot yang dikirimkan tersebut menampilkan cara pengguna YouTube untuk menampilkan video di kolom Up Next terkait dengan video yang tengah diputar.Opsi lainnya memungkinkan kolom menampilkan video dengan topik spesifik, atau video yang direkomendasikan oleh YouTube secara spesifik untuk pengguna.Sejumlah opsi ini mungkin tidak akan menghasilkan perbedaan besar dari tampilan YouTube saat ini, namun kegunaannya baru dapat dinikmati pengguna jika menjaga tuas autoplay pada posisi aktif.(MMI)