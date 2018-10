Yahoo Luncurkan Aplikasi Pesan Instant Baru

Jakarta: Pada awal tahun ini, Yahoo menonaktifkan salah satu aplikasi pesan instan pertamanya dari pasar, yaitu Yahoo Messenger. Keputusan tersebut karena aplikasi ini kurang menarik bagi masyarakat dan konsumen sudah beralih ke aplikasi lebih baru.



Kini, Yahoo menghadirkan aplikasi pesan instan baru dengan tampilan baru yang lebih menarik, bernama Yahoo Together. Aplikasi ini ditujukan untuk melengkapi aplikasi lain yang tersedia di pasar, salah satunya adalah Slack.

Seperti laporan TechCrunch, secara sekilas, antarmuka pengguna pada aplikasi pesan instan terbaru Yahoo hadir dengan tampilan serupa aplikasi Slack, meski tidak dilengkapi dengan sejumlah fitur milik Slack. Menyoal fungsionalitas, aplikasi ini diperkirakan akan segera berbekal fitur seperti panggilan suara.Yahoo Together dirancang oleh tim yang sama dengan pengembang Yahoo Messenger. Aplikasi ini dapat telah tersedia sebelumnya dalam versi beta bernama Yahoo Squireel, namun kini tersedia pada perangkat dengan platform Android dan iOS.Untuk menggunakan Together, pengguna memerlukan akun Yahoo, meski pengguna dapat mengundang rekan ke dalam grup yang tidak terdaftar dan memiliki akun Yahoo. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan kode unik yang diterima rekan, untuk mendaftarkan akun.Aplikasi ini hadir dengan sudut membulat, meski memiliki fitur unik dalam entuk Smart Reminders. Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur pengingat untuk pesan dalam chat dan memberitahukan partisipan pada grup pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Sayangnya, Yahoo Together tidak tersedia dalam versi dekstop atau browser.(MMI)