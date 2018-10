Trump Gunakan iPhone Biasa, Celah Rusia dan Tiongkok?

Jakarta: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon teman lama, rekan bisnis, dan orang-orang kepercayaannya melalui iPhone pribadinya ketika dia ada di Gedung Putih.



Ini memudahkan mata-mata Tiongkok dan Rusia untuk mengetahui isi pembicaraan yang dia lakukan, lapor The New York Times.

Media itu mengutip laporan dari badan intelijen Amerika, yang menjelaskan bagaimana para ajudan Trump telah memeringatkan sang presiden untuk tidak menggunakan iPhone pribadinya dan menggunakan telepon yang ada di Gedung Putih yang sudah dipastikan keamanannya.Meskipun begitu, Trump tetap melakukan panggilan telepon via iPhone pribadinya. Para ajudannya kini hanya berharap sang presiden tidak akan membahas informasi rahasia saat melakukan panggilan telepon.Badan intelijen AS percaya bahwa mata-mata Tiongkok dan Rusia secara rutin mencuri dengan obrolan Trump di iPhone menyadap komunikasi antar pejabat pemerintah atau melalui nara sumber dalam pemerintahan.Tujuan dari penyadapan ini adalah untuk memastikan Trump tidak membuat perang dagang antara AS dan Tiongkok memburuk.Badan intelijen Tiongkok berharap, dengan memata-matai tingkah laku Trump, mereka akan bisa menggunakan orang-orang terdekat sang presiden untuk memengaruhi keputusannya.Sementara pihak Rusia juga melakukan hal yang sama, meski operasi mereka tidak sekompleks apa yang dilakukan Tiongkok. Kedekatan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap cukup mampu untuk memengaruhi keputusan Trump untuk mendukung Rusia.Trump dikabarkan memiliki tiga iPhone. Hanya dua dari tiga ponsel itu menggunakan perlindungan National Security Agency, yang mencegah pihak ketiga menyadap komunikasi atau memanfaatkan celah keamanan pada ponsel.Sementara iPhone ketiga Trump adalah iPhone biasa. Trump dikabarkan menggunakan ponsel itu karena dia bisa menyimpan kontaknya di sana.Menurut laporan NYT, pemerintah -- baik AS atau negara lain -- bisa menyadap komunikasi dengan cukup mudah dari BTS dan satelit. Ini adalah cara baru untuk memata-matai negara lain.Sebelum ini, presiden AS, seperti Barack Obama, menggunakan iPhone yang telah dimodifikasi sehingga tidak bisa melakukan panggilan atau mengambil foto dan hanya bisa menerima email dari alamat khusus.Ponsel itu juga tidak memiliki mikrofon dan Obama tidak boleh mengirimkan SMS.(MMI)