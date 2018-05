Sony Boyong A8F BRAVIA OLED ke Indonesia

Jakarta: Setelah tahun lalu memboyong TV premium dari seri Bravia yang menggunakan panel OLED ke Indonesia, kini Sony kembali membawa unit terbaru dari seri yang sama, yakni A8F BRAVIA OLED.



"Sony A1 OLED TV telah diakui sebagai Winner of Best Living Room – Pemenang TV terbaik untuk Ruang Tamu dan Ruang Keluarga pada 2017 HDTV Test Shootout," ungkap President Director of Sony Indonesia Kazuteru Makiyama.

Inovasi tersebut hadir lewat A8F BRAVIA OLED yang hadir sebagai penerus dari A1 Bravia yang oleh Makiyama masih mengusung konsep TV Premium yang memliki desain pas untuk diletakkan di mana saja dengan nilai estetika yang diklaim terbaik di kelasnya.Seri A8F BRAVIA OLED telah dilengkapi prosesor gambar 4K HDR- X1 Extreme yang mampu menghasilkan gambar yang memiliki delapan juta piksel OLED.Selain itu juga digunakan teknologi 4K X-Reality PRO untuk menghasilkan detail dengan algoritma unik Sony untuk seluruh konten, seperti siaran TV, DVD, Blu-ray, video internet, dan foto digital.Untuk kualitas audio Sony masih menggunakan teknologi Acoustic Surface di A8F BRAVIA OLED seperti pada produk sebelumnya. Suara yang muncul berasal dari getaran yang muncul pada layar, dan teknologi ini diklaim bisa mendukung efek surround sound seperti saat menggunakan speaker terpisah."Dengan Acoustic Service, seluruh layar meresonansi dengan suara menakjubkan yang seakan-akan keluar dari layar, menawarkan kombinasi gambar dan suara yang tidak bisa dihasilkan oleh TV lainnya," jelas Makiyama.Sayangnya, Makiyama masih enggan merilis harganya karena produk ini baru akan dijual secara resmi di Indonesia bulan Juli nanti. Nantinya, Sony A8F BRAVIA OLED akan hadir dengan ukuran 65 inci dan 55 inci, kemungkinan harganya tidak akan berbeda jauh dengan A1 BRAVIA OLED.(MMI)