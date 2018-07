Giliran AMD Rebut Petinggi Intel

Jakarta: Persaingan di industri prosesor bisa dikatakan menarik karena kerap terjadi aksi yang terkesan saling membalas seperti yang diperlihatkan oleh Intel dan AMD.



Aksi saling balas ini tidak hanya terkait inovasi teknologi di prosesor yang mereka ciptakan, tapi juga dalam hal sosok penting di kedua perusahaan tersebut.

Dikutip dari TechPowerUp, AMD baru saja berhasil membujuk sosok petinggi Intel di bidang pengembangan teknologi visual atau grafis Intel yakni Martin Ashton.Martin Ashton diketahui memiliki jabatan yang cukup panjang dan jelas sangat penting di Intel yakni sebagai Vice President, Core and Visual Computing Group, Chief Engineer, VTT and Director of Hardware and Co-Director of Architecture, VPG Intel.Meskipun begitu, beberapa pihak menilai langkah AMD menarik jawara Intel di bidang pengembangan teknologi visual atau grafis tidak senilai dengan kepergian Vice President sekaligus Chief Arcitect Radeon Technologies Group (RTG) AMD Raja Koduri tahun lalu ke Intel.Vice President of Engineering Radeon Technologies Group (RTG) David Wang mengaku sangat bangga dengan kehadiran sosok penting dari pengembangan teknologi visual atau grafis Intel ke pangkuan AMD.Dia menyebutkan bahwa Ashton akan bergabung sebagai anggota Corporate Vice President AMD.Kembali ke perbandingan momen AMD kehilangan Raja Koduri , setidaknya dengan bergabungnya mantan petinggi Intel maka AMD masih memiliki modal kuat untuk bersaing dengan NVIDIA dalam hal produk kartu grafis, mengingat persaingan dengan Intel lebih berfokus ke prosesor atau CPU.Pada awal tahun ini, AMD sudah menarik David Wang yang sebelumnya merupakan Senior Vice President of System Silicon Engineering Synaptic dan Mike Rayfield yang dahulunya sempat menjabat sebagai General Manager of Mobile Business Unit NVIDIA yang memimpin pengembangan prosesor NVIDIA Tegra.Sebelumnya pada bulan Mei dan April tahun ini AMD harus merelakan dua sosok penting lainnya yaitu Chris Hook, mantan Senior Director of Global Product Marketing AMD khusus di produk GPU AMD, dan Jim Keller sosok yang menciptakan prosesor arsitektur Zen AMD untuk bergabung ke Intel.(MMI)