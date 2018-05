Google akan Buat Peraturan Terkait Proyek Militer

Jakarta: Banyak pekerja Google yang tidak setuju dengan Project Maven, proyek kontroversial dari Pentagon.



Mereka tidak hanya melakukan protes, tapi juga mengundurkan diri. Ini mendorong Google untuk mengumumkan bahwa mereka akan membuat peraturan etis terkait keterlibatan mereka dalam proyek militer, lapor New York Times.

Salah satu peraturan tersebut adalah larangan menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam senjata. Juru bicara Google berkata bahwa perusahaan akan mempertimbangkan masukan dari para pekerja dalam membuat "sejumlah prinsip" terkait keterlibatan mereka dalam proyek pertahanan dan AI.Project Maven menjadi bahan perdebatan di kalangan eksekutif Google, menurut email internal yang didapat oleh New York Times.Pada September, dalam sebuah diskusi yang dipimpin oleh Head of Defense and Intelligence Sales, Scott Frohman, Chief Scientist dari Google Cloud dan Head of AI Lab, Stanford, Fei-Fei Li mengungkap kekhawatiran bahwa keterlibatan Google dalam Project Maven akan mengundang protes keras."Hindari pembahasan tentang AI," tulis Li."Senjata AI adalah salah satu topik yang paling sensitif. Ini adalah daging empuk bagi media untuk mencari cara untuk merusak Google... Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika media tahu bahwa Google diam-diam mengembangkan senjata AI atau teknologi AI akan membuat senjata untuk industri Pertahanan."Tidak lama setelah kabar keterlibatan Google dalam Project Maven beredar, CEO Google Cloud, Diane Greene menjawab beberapa pertanyaan terkait Project Maven dalam salah satu pertemuan akhir pekan Google. Begitu juga dengan salah satu pendiri Google, Sergey Brin.Menurut New York Times, Brin telah berbicara dengan Larry Page, CEO Alphabet, perusahaan induk Google dan CEO Google Sundar Pichai.Seiring dengan semakin kerasnya protes karyawan Google, Greene memutuskan untuk mengadakan diskusi terkait Project Maven, keterlibatan Google di dalamnya dan etika penggunaan AI.Sayangnya, diskusi ini gagal menenangkan hati para karyawan Google yang merasa telah dikhianati oleh perusahaan tempatnya bekerja.(MMI)