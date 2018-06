Facebook Memories Tampilkan Momen Berharga Bersama Teman

Jakarta: Facebook meluncurkan fitur baru bernama Memories, yang tersedia untuk pengguna Android dan iOS. Fitur ini akan memungkinkan pengguna menjelajahi seluruh momen berharga yang telah dibagikan dengan keluarga dan rekan.



Pengguna dapat menemukan seluruh unggahan, baik berbentuk foto atau unggahan teks, acara yang dibuat oleh pengguna dan rekan, pada bagian bernama Memories.

Menurut Facebook, perusahaannya merasa perlu menambahkan fitur seperti Memories karena lebih dari 90 juta pengguna menggunakan fitur On This Day.Fitur tersebut digunakan Facebook untuk mengingatkan pengguna momen yang telah dibagikannya di platform salah satu jejaring sosial terbesar di dunia tersebut. Pada halaman Memories, pengguna dapat menemukan sejumlah bagian termasuk On This Day, Friends Made On This Day, Recaps Memories dan Memories You May Have Missed.Judul yang diusung tersebut cukup mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian, namun perlu diperhatikan bahwa pengguna masih dapat mengakses memori melalui bookmark Memories di tab More di sudut kanan atas aplikasi versi mobile Facebook.Selain itu, pengguna Facebook dapat mengakses Memories via notifikasi, melalui pesan yang mungkin dilihat pengguna di halaman beranda. Hal ini memudahkan pengguna Facebook untuk menemukan memori mereka saat dalam perjalanan.Sebelumnya, Facebook dilaporkan berupaya untuk mengatasi masalah maraknya berita palsu atau hoax di jejaring sosialnya.Salah satu cara yang Facebook lakukan adalah dengan mencari "ahli penerbit berita" untuk memeriksa konten yang muncul di media sosialnya, seperti yang diinformasikan oleh iklan lowongan pekerjaan Facebook.Sementara itu, klaim bahwa Facebook telah berhenti memberikan akses kepada perusahaan pihak ketiga terhadap data pertemanan pengguna dilaporkan Wall Street Journal tidak benar, sebab Facebook disebut membuat perjanjian khusus dengan sejumlah perusahaan untuk membiarkan mereka mendapatkan akses ke teman pengguna Facebook.(MMI)