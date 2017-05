Samsung Jual Lebih dari 55 Juta Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge

Metrotvnews.com: Samsung dilaporkan telah memasarkan smartphone unggulannya dalam jumlah besar, sebanyak lebih dari 55 juta unit sejak diluncurkan pada 21 Maret 2016 lalu. Selama kuartal pertama tahun ini, Samsung menjual 7,2 juta unit dua smartphone unggulannya tersebut.



Menurut Strategy Analytics, kehadiran Samsung Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus turut berpengaruh pada penawaran harga Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge. Kehadiran kedua perangkat tersebut menyebabkan harga Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge lebih rendah.

Penawaran harga lebih rendah tersebut akan mendorong lebih banyak konsumen untuk dapat membeli Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge. Sementara itu, sejumlah analis memprediksi penjualan Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus akan melampaui model tahun lalu tersebut.Sebab berdasarkan laporan yang beredar, program pre-order yang dilaksanakan Samsung selama dua hari di Korea Selatan, telah menghimpun pemesanan Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus dengan jumlah sebanyak 550 ribu pesanan.Jumlah tersebut 5,5 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pesanan program pre-order Samsung Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge, dalam jangka waktu yang sama pada tahun 2016 lalu. Samsung juga dilaporkan menyambut baik antusiasme konsumen tersebut.Untuk memastikan seluruh konsumen dapat memperoleh ponsel cerdas unggulan terbarunya tersebut, Samsung dilaporkan memesan unit ponsel Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus dua kali lebih banyak dibandingkan dengan unit yang disiapkannya pada tahun lalu.(MMI)