Kaskus Chat, Cara Baru Kaskus Rangkul Komunitas

Metrotvnews.com, Jakarta: Kaskus meluncurkan produk terbarunya berupa platform pesan khusus bagi penggunanya, yaitu Kaskus Chat. Platform ini ditujukan untuk mempermudah transaksi Jual Beli, mendukung fitur yang telah lebih dulu hadir yaitu mBrankas.



“Selama ini interaksi antar Kaskuser atau komunitas pasti dilakukan melalui Personal Message atau platform chat lainnya. Inilah yang mendorong kita untuk menghadirkan platform chat khusus untuk Kaskuser, jadi tinggal log in di apps atau website dengan username Kaskus,” ujar Chief Marketing Officer KASKUS, Ronny W. Sugiadha.

Melalui platform ini, Kaskus berharap dapat menghadirkan pengalaman baru dalam menggunakan platform mereka, khususnya untuk mempermudah transaksi Jual Beli antar Kaskuser. Kaskus Chat juga dibekali dengan sejumlah fitur khusus seperti Forum Chat dan official channel.Forum Chat memungkinkan Kaskuser untuk langsung bergabung untuk melakukan percakapan grup secara langsung yang membahas forum tertentu. Saat ini forum yang dapat diakses adalah Berita Politik, Soccer dan Otomotif.Sementara itu, official channel akan menghadirkan update berita terkini dari Forum KASKUS seperti Hot Thread, Top Thread dan Highlighted Activities, serta informasi terkini dari para partner. Saat ini partner yang telah bergabung dalam official channel adalah BCA, Blibli.com, Ekado Indonesia, Beritagar, Metrotvnews.com, Tribunnews dan Gatra.Tidak hanya fitur canggih, KASKUS Chat juga berbekal fitur dasar yang memungkinkan pengguna bertukar pesan baik secara personal maupun group chat, dengan kemampuan menyisipkan KASKUS emoticon, ataupun menyebut username pengguna lain, hingga mengirimkan foto, video, audio serta dokumen.Seluruh fitur yang ditawarkan platform KASKUS Chat tersebut dapat dinikmati Kaskuser dengan mengakses aplikasi yang sudah bisa diunduh di Android dan iOS serta bisa diakses melalui situs resmi KASKUS Chat.(MMI)