Ini Dia Spesifikasi Infinix Zero 5

Jakarta: Infinix resmi memasarkan Zero 5 di Indonesia. Terfokus pada pemasaran via saluran online dinilai Infinix memudahkan produknya dijangkau oleh konsumen dalam cakupan wilayah lebih luas.



Infinix Zero 5 mengunggulkan kemampuan kamera depan dan belakang, yang juga didukung dengan sejumlah fitur. Untuk kamera belakang, Infinix Zero 5 hadir dengan dukungan kamera belakang ganda beresolusi 12MP dan 13MP, serta zoom optikal 2x dan digital zoom hingga 10x.

Infinix Zero 5 Prosesor MediaTek Helio P25 octa-core 2,6GHz RAM 6GB OS Android 7.0 Nougat dengan XOS 3 Memori Internal 64GB/128GB Kamera Depan 16MP, Belakang 12MP+13MP Baterai 4.350 mAh Layar 5,98 inci (1080 x 1920 piksel) Harga Rp3.499.000

Sementara untuk kamera depan, Infinix membekali Zero 5 dengan kamera tunggal beresolusi 16MP. Untuk urusan dapur pacu, Infinix Zero 5 didukung chipset prosesor MediaTek Helio P25 octa-core 2,6GHz, serta didampingi RAM DDR4 X 6GB dan pilihan ruang penyimpanan internal 64GB dan 128GB.Selain itu, ponsel cerdas berlayar 5,98 inci FHD 1920 x 1080 piksel ini juga dibekali dengan teknologi pemindai sidik jari dan baterai berkapasitas 4350mAh. Ponsel ini mengusung slot kartu SIM mikro ganda serta menggunakan sistem operasi Android 7.0 Nougat.Sementara itu, perangkat yang menggunakan antarmuka pengguna khas Infinix versi terbaru, yaitu XOS 3 ini hadir dengan bodi tergolong besar, berdimensi 166,38 x 82,38 x 7,95 mm. Meskipun demikian, balutan bahan mate diklaim tetap mampu menghadirkan kenyamanan saat perangkat digenggam atau digunakan dengan satu tangan.Perangkat ini dipasarkan di Indonesia dalam dua pilihan warna, yaitu merah dan hitam, seharga Rp3.499.000.(MMI)