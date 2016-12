Netizen Ungkap Belasungkawa untuk George Michael

Metrotvnews.com: Akhir tahun 2016 kembali diwarnai dengan kehilangan dari dunia seni. Dunia seni kehilangan salah satu talenta besarnya, yaitu George Michael, yang meninggal dunia pada hari raya Natal, di usia 53 tahun.



Bintang yang memulai karirnya pada tahun 1980an ini menghembuskan napas terakhirnya di Goring, Oxfordshire, Inggris, akibat penyakit gagal hati yang dideritanya. Kematiannya meninggalkan duka mendalam pada keluarga dan rekan, salah satunya rekan satu bandnya, Andrew Ridgeley.

David Bowie, Prince, Leonard Cohen and now George Michael. 2016 must end before other great musicians die! #RIPGeorge

#RIPGeorge

devastated. my heart is breaking in million pieces. he is in a better place now. goodbye. keep making music in heaven. thank you