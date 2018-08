Baterai iPad Meledak di Apple Store Belanda

Jakarta: Kasus baterai gadget meledak cukup sering terjadi dan membuat trauma penggunanya. Bagaimana jadinya apabila baterai gadget meledak di toko resmi yang menjualnya?



Dikutip dari media lokal asal Belanda iCulture, sebuah baterai iPad yang dipajang di Apple Store Amsterdam mengalami ledakan kencil pada kemarin siang sehingga pengunjung dan karyawan toko harus dievakuasi.



Dilaporkan bahwa ledakan tersebut kemungkinan terjadi akibat komponen baterai di iPad tersebut bocor dan terpapar udara, sehingga memicu ledakan. iCulture menyebutkan bahwa tiga orang karyawan Apple Store menjadi korban.



Wachtende mensen buiten voor de AppleStore in Amsterdam. Er wordt geen nieuw Device gelanceerd vandaag maar het is even dicht ivm safety issues... ach ik was wat vroeg en heb nog wel even. Afspraak om 14:15 bij de geniusbar zal wel wat uitlopen vrees ik.