Uber Rekrut Mantan NSA ke Divisi Keamanan

Jakarta: Matt Olsen, mantan General Counsel dari National Security Agency (NSA) Amerika Serikat dan Direktur dari National Counterterrorism Center telah dipilih untuk memimpin tim keamanan Uber, ungkap CEO Uber Dara Khosrowshahi.



Olsen dipekerjakan untuk menggantikan Chief Security Officer Uber, Joe Sullivan, yang dipecat setelah kabar tentang kebocoran data besar-besaran yang terjadi di Uber mencuat.

Kebocoran data itu mengekspos informasi pribadi dari puluhan juta pelanggan dan pengendara. Secara resmi, jabatan Olsen adalah "Chief Trust and Security Officer".Olsen pertama kali bekerja untuk Uber untuk menangani masalah yang timbul akibat serangan siber yang terjadi pada Oktober 2016 tapi ditutupi hingga November 2017.Sebelum ini, Olsen merupakan President dari IronNet Cybersecurity, badan konsultasi yang dia didirikan bersama mantan Direktur NSA, Keith Alexander, lapor The Verge.Kebocoran data Uber pada 2016 mengekspos data pribadi dari 57 juta pelanggan dan pengendara Uber.Diduga, Uber membayar seorang hacker berumur 20 tahun sebesar USD100 ribu untuk menghapus data yang dia curi dan tidak menceritakan apa yang terjadi ke media atau ke masyarakat luas.Khosrowshahi menyebut usaha untuk menutup-nutupi kejadian itu sebagai "kegagalan" dan mengingatkan bahwa kejadian itu terjadi sebelum dia menjadi CEO.Olsen bergabung dengan Uber di kala reputasi perusahaan itu masih belum pulih. Dalam satu tahun setengah belakangan, Uber memiliki banyak skandal.Kepada The New York Times, Khosrowshahi mengatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah untuk menyatukan tim keamanan Uber, yang kini dipecah menjadi dua.Salah satu kelompok tim keamanan fokus pada ancaman online sementara satu tim lainnya fokus pada ancaman di dunia nyata pada pengendara dan pelanggan.(MMI)