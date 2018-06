Apple Pay Tambah Kerja Sama dengan Bank AS dan Eropa

Jakarta: Apple Pay memperluas eksistensinya di Amerika Serikat, wilayah dengan pertumbuhan pangsa pasar signifikan karena semakin banyak bank baru yang mengadopsi layanan pembayaran mobile ini.



Di antara gelombang bank di Amerika Serikat yang mengadopsi Apple Pay, Apple secara perlahan menghadirkannya ke negara lain.

Apple mengungkap daftar bank di Amerika Serikat yang baru-baru ini mengadopsi dukungan Apple Pay, bersamaan dengan daftar bak di dua negara di Eropa yang juga bergabung dan menyuguhkan dukungan layanan pembayaran mobile tersebut.Sejumlah bank di Amerika Serikat yang mendukung layanan Apple Pay termasuk Ameristate Bank, Aurora Federal Credit Union, Badlands Federal Credit Union, Brentwood Bank, Celtic Bank, Clear Lake Bank & Trust, Community Credit Union of Lynn, Community First Credit Union (OH), Dannemora Federal Credit Union, dan lainnya.Sementara itu, dua negara di wilayah Eropa yang disambangi oleh Apple Pay yaitu Norwegia dan Polandia. Di Polandia, Apple Pay kompatibel dengan bank Alior, BGZ BNP Paribas, BZ WBK, Getin Bank, mBank, Nest Bank, Pekao SA, dan Raiffeisen Polbank.Layanan pembayaran Apple ini akan tersedia di Norwegia untuk konsumen pengguna kartu Visa dari Nordea Bank, Santander Bank, and Sbanken. Selain itu, Apple juga akan tersedia untuk nasabah bank Nordea yang menggunakan kartu MasterCard.(MMI)