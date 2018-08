Google Maps Bisa Tampil ala Globe

Jakarta: Google Maps pada awalnya menampilkan peta dunia dengan datar, yang juga dikenal dengan nama proyeksi mercator. Satu masalah pada sistem pemetaan ini adalah ia membuat sebagian kawasan menjadi terlihat lebih besar dari sebenarnya.



Misalya, pada peta dengan proyeksi mercator, Anda akan melihat bahwa Greenland -- yang memiliki ukuran 836.300 mil persegi -- memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda dari benua Afrika, yang memiliki ukuran 11,73 juta mil persegi.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 ???????? pic.twitter.com/CIkkS7It8d