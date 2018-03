Ingin Perusahaan Lebih Sehat, Twitter Minta Publik Nilai Layanannya

Jakarta: Twitter, serupa perusahaan teknologi besar lain, menghadapi sejumlah kritik terkait pengguliran informasi salah, bot, dan pelayanan yang dinilai pengguna kurang menyenangkan. Kini, Twitter mengaku tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dan meminta bantuan.



Twitter meminta bantuan dari ahli pihak ketiga untuk mengukur kesehatan perusahaannya. Selain itu, Twitter juga dilaporkan mencari proposal guna menentukan cara perusahaan membina debat, percakapan, dan pemikiran kritis sehat, alih-alih konten kekerasan, tidak bermanfaat dan manipulasi pada layanannya.

We’re committing Twitter to help increase the collective health, openness, and civility of public conversation, and to hold ourselves publicly accountable towards progress.