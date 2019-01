Ikut Pocophone, Redmi Bakal 'Pisah' dari Xiaomi?

Jakarta: Xiaomi bakal merilis smartphone baru pada tanggal 10 Januari nanti, dikutip dari The Next Web. Menariknya, smartphone ini akan dirilis dengan merek Redmi.



Ya, Redmi dikenal sebagai salah satu seri dari jajaran produk Xiaomi yang diandalkan untuk kelas terjangkau dengan kapasitas baterai lumayan dan spesifikasi menengah. Kini, kemungkinan Redmi dipisah menjadi sub merek dari Xiaomi.

Artinya, Redmi bakal seperti Poco atau Pocophone yang dijual tidak dengan nama depan Xiaomi. Selain itu, disebutkan juga bahwa Redmi yang akan dirilis nanti akan mengusung kamera beresolusi 48MP tetap dengan kapasitas baterai 4.000 mAh khas.Sebelumnya, kabar terkait smartphone Xiaomi yang mengusung resolusi 48MP memang sudah dikonfirmasi oleh President Xiaomi Lin Bin dan akan dirilis pada bulan Januari 2019. Diduga kuat untuk bersaing dengan Honor View20 yang memiliki besar resolusi kamera yang sama.Tidak diketahui secara rinci apa alasan Xiaomi melakukan strategi sub-brand seperti Huawei lewat Honor. Kemungkinan besar, alasannya untuk mengembangkan bisnis mereka dengan menawarkan beberapa varian produk dan segmentasi yang berbeda ke depannya.Tentu saja dugaan ini masih spekulatif dan menunggu pengumuman resmi dari Xiaomi. Mengingat Redmi akan menjadi sub-brand, seharusnya desain dari smartphone ini akan tampil berbeda daripada saat masih menjadi Xiaomi Redmi.(MMI)