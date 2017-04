The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd Sambangi PC Awal Mei

Metrotvnews.com: Sepuluh tahun menjadi game eksklusif di Jepang, Xseed akhirnya mengumumkan akan merilis The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd versi internasional.



Game JRPG yang menjadi penutup certia dari trilogi The Legend of Heroes: Trails in the Sky tersebut rencananya akan dirilis di PC pada tanggal 4 Mei mendatang.

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd akan mengambil latar belakang cerita enam bulan setelah berakhirnya peristiwa di The Legend of Heroes: Trails in the Sky Second Chapter. Kali ini pemain akan berperan sebagai Father Kevin Graham yang ditugaskan untuk mengambil kembali artifak yang berada di bawah Grancel Cathedral. Dalam tugasnya tersebut, Graham akan ditemani oleh Sister Ries Argent.Game ini bukan satu-satunya JRPG yang akan dirilis oleh Xseed tahun ini. PC GAMER mengatakan Xseed akan merilis The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel pada pertengahan tahun mendatang. Selain itu, Xseed juga mengkonformasi akan merilis The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 ke PC, namun waktu perilisannya masih belum diketahui.Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd sendiri akan dirilis melalui Steam, GOG, dan Humble Bundle dengan banderol harga sekitar Rp300 ribu. Game ini juga memiliki spesifikasi PC yang sangat rendah, bahkan bisa dimainkan di prosesor Pentium III.(MMI)