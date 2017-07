Samsung Luncurkan Gear S3 Edisi TUMI

Metrotvnews.com: Samsung dan Tumi, produsen koper dan tas untuk travel berbasis Amerika Serikat, mengumumkan kolaborasi dlam menghadirkan produk untuk konsumen yang ingin tampil beda, dalam smartwatch Gear S3 Frontier versi mewah.



Samsung Gear S3 Frontier TUMI Special Edition baru ini telah tersedia dengan penawaran harga USD499,99 (Rp6,6 juta) via Best Buy dan Samsung. Perangkat ini sebelumya hanya dapat diperoleh via online, namun mulai dipasarkan pada 6 Agustus.

Berbeda dari model reguler, edisi spesial ini hadir dengan tali jam yang dirancang oleh TUMI, dengan warna khas Early Grey. Tali jam ini dibuat dengan menggunakan bahan kanvas Italia, dan dengan pengait stainless-steel dan detil jahitan di tepiannya.Menurut Samsung, tali jam ini berbekal daya tahan terhadap air, debu, atau kondisi keras. Selain itu, smartwatch mewah ini juga hadir dengan tampilan jam khusus, dan didukung spesifikasi serupa Samsung Gear S3 Frontier.Smartwatch ini berbekal layar Super AMOLED 1,3 inci beresolusi 360 x 360 piksel, dan berbalut teknologi pelindung Corning Gorilla Glass SR+. Selain itu, perangkat ini juga didukung prosesor 1GHZ dual-core, RAM 768MB, dan memori internal 4GB.Samsung Gear S3 Frontier TUMI Special Edition dengan konektivitas Bluetooth ini berbekal fitur lain seperti GPS, NFC, pengisian daya nirkabel, sertifikasi IP68, serta speaker dan mikrofon.Perangkat ini kompatibel dengan smartphone bersistem operasi Android dan iOS, dengan versi Android 4.4 dan seterusnya, dan iOS 9.0 dan seterusnya.(MMI)