E-Chat, Aplikasi Chatting Terdesentralisasi Pertama

Jakarta: Teknologi perpesanan atau pesan singkat telah memasuki generasi baru dan memengaruhi segala sector kehidupan. Rata-rata pengguna smartphone membutuhkan minimal limaaplikasi perpesanan. Banyaknya aplikasi akan memakan banyak RAM yang membuat ponsel pintar tak berkerja optimal.



Kini, hadir aplikasi e-Chat yang merupakan aplikasi multifungsi, yaitu berupa kombinasi aplikasi perpesanan, crypto wallet, dan sosial media.

Aplikasi e-Chat memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan atau melakukan komunikasi baik melalui teks, suara, maupun video. Dengan hadirnya beragam bentuk tukar pesan ini, membuat pengguna lebih mudah dan mendekatkan satu dengan lainnya.Keunggulan lain dari e-Chat adalah adanya fungsi sosial media. Para pengguna dapat meng-upload status atau kegiatannya untuk dilihat pengguna lain. Status yang diunggah bias berupa foto atau video yang membuat laman e-Chat Anda semakin menarik.Fungsi ini adalah fungsi yang tak biasa dalam aplikasi perpesanan. Dengan crypto wallet atau dompet crypto multicurrency, pengguna bias terhubung dengan bank sehingga dapat melakukan berbagai transaksi hanya dengan layanan perpesanan. Contohnya saja transfer, investasi virtual, danfiat currency all in one.Pengembang e-Chat mengklaim fitur ini merupakan inovasi besar dalam aplikasi pesan. Pengembangan fitur ini juga dilatarbelakangi dari pasar cryptocurrency yang telah berkembang tujuh kali lipat dari senilai USD12 menjadi USD90 miliar tahun ini.Data yang disiapkan e-Chat untuk layanan ini bersifat anonym dan user-friendly dengan tetap mengedepankan keamanan dan pertahanan terhadap risiko kejahatan siber.Tersedia juga fitur unik e-Chat, yaitu Cryptolike. Dengan fitur ini para pengguna bias menyukai konten di media social dengan memakai nama anonim.Fitur Crypto like ini biasa digunakan untuk menyukai video, post, atau foto secara anonim. Bahkan pengguna dapat memberikan crypto money mereka secara langsung kepada pemilik konten yang dikehendakinya.Dibandingkan dengan aplikasi perpesanan lain, aplikasi e-Chat lebih aman. Biasanya pada aplikasi selain e-Chat, server dan data dikendalikan suatu organisasi. Alhasil aplikasi tersebut membatasi keamanan dan kebebasan para user.Belum lagi regulasi pemerintah yang memungkinkan data dilihat oleh Negara selaku pemilik server. Oleh karena itu, jalan keluar dari masalah keamanan data tersebut adalah desentralisasi.Sistem desentralisasi inilah yang digunakan oleh aplikasi perpesanan e-Chat untuk melindungi user mereka. Caranya dengan memanfaatkan teknologi IPFS, P2P, dan blockchain untuk aplikasi e-Chat.Dengan kompletnya fitur yang dilengkapi dengan keamanan mumpuni tentu saja ini menjadi nilai plus untuk e-Chat. E-Chat memudahkan Anda serta membuat meringkas waktu saat hendak melakukan berbagai aktivitas di media sosial, perpesanan, bahkan crypto wallet.Untuk info lebih lanjut kunjungi websitenya https://echat.io/ atau segera download aplikasi ini di apps store ( https://itunes.apple.com/ua/app/e-chat/id1218095272?mt=8 ) dan play store ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etao.echat ). Hidup lebih mudah hanya dalam satu aplikasi.(TRK)